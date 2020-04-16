Paris Saint-Germain'den Merih Demiral planı! Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor.

Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor.

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

PSG'NİN FORMÜLÜ...

Haberde; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.