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merih demiral, Juventus, İtalya, Spor

Paris Saint-Germain'den Merih Demiral planı!

Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor.

16.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:09

Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor.

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

PSG'NİN FORMÜLÜ...

Haberde; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.

Paris Saint-Germain'den Merih Demiral planı!
Kaynak: Hürriyet

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