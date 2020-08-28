Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı

Giresun'da selin vurduğu ilçede cadde ve sokakların temizlenmesinin ardından esnafında iş yerlerini temizleme çalışmaları sürüyor.

28.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:35

Giresun'daki sel felaketinde ilçe ve caddelerdeki temizlemeden sonra esnafında iş yerlerini temizleme çalışmaları devam ediyor. Bazı iş yerleri çamurun içinden çıkardığı yazar kasalarının içerisinde paralarını arıyor. Çamurlu paralar ise suda yıkanarak temizlenmeye çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak

ÇAMUR İÇERİSİNDE MADENİ KAĞIT PARALAR BULUNDU

Geçen hafta sonu selin en çok vurduğu ilçede cadde ve sokaklar moloz yığınlarında kurtarılırken, asker, polis ve gönüllü vatandaşların yardımlarıyla işyerleri de çamurdan temizlenmeye devam ediyor.

Çoğu malzemenin kullanılmaz hale geldiği iş yerlerinde değerli eşyalarda çamurun içerisinden temizlenerek kurtarılıyor. Bir iş yerinde kazmayla açılan yazar kasasının içerisinden çamur içerisinde madeni ve kağıt paralar bulundu. Bulunan paralar suda temizlenerek kurumaya bırakıldı.