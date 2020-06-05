Para Loto sonuçları 4 Haziran: MPİ Para Loto çekiliş sonuçları

PARA LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yeni online oyunu Para Loto, 1-54 arası sayı kümeleri ile yapılan çekilişte 6, 5, 4 ve 3 adet sayıyı doğru tahmin etmek üzerine kuruludur. Para Loto oyununu kolondan numara seçerek ya da hazır kolonlar ve hazır kuponlar alarak oynamak mümkündür. Oyunun kupon bedeli 2 TL'dir ve belirlenen ikramiye tutarı ile kazanan kişi sayısına göre ikramiye eşit şekilde bölüştürülür.