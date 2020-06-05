Para Loto sonuçları 4 Haziran: MPİ Para Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin online oyunlarından Para Loto 1. gün çekilişi gerçekleştirildi. 1-54 sayıları arasından 6 doğru tahmin ile büyük ödülün kazanılacağı Para Loto çekiliş sonuçları MPİ sitesinde yayımlanıyor. Peki, Para Loto nasıl oynanır? İşte, 4 Haziran Para Loto çekiliş sonuçları...

Perşembe günleri MPİ'nin canlı çekilişlerle gerçekleştirdiği şans oyunu Süper Loto'nun online versiyonu sayılabilecek Para Loto, 4 Haziran Perşembe günü ilk çekilişi yapıldı. 2 TL kupon bedeli ile oynanan oyunda her hafta farklı tutarlarda büyük ödüller belirleniyor. Para Loto nedir?

4 HAZİRAN PARA LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Para Loto'nun 1. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 250 bin 16 lira 56 kuruşluk ikramiye devretti. 5 bilen altı kişi 9 milyon 434 bin 58 TL, 4 bilen 284 kişi 215,93 TL, 3 bilen 6 bin 422 kişi de 16,16 TL kazandı.

KAZANAN NUMARALAR: 2, 24, 28, 35, 44, 48

PARA LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yeni online oyunu Para Loto, 1-54 arası sayı kümeleri ile yapılan çekilişte 6, 5, 4 ve 3 adet sayıyı doğru tahmin etmek üzerine kuruludur. Para Loto oyununu kolondan numara seçerek ya da hazır kolonlar ve hazır kuponlar alarak oynamak mümkündür. Oyunun kupon bedeli 2 TL'dir ve belirlenen ikramiye tutarı ile kazanan kişi sayısına göre ikramiye eşit şekilde bölüştürülür.