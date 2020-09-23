Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Emre Baran, Kovid-19 nedeniyle okulların kapanınca boş kalan zamanını değerlendirmek için su motorundan 'buggy' arabası yapmıştı. Hayalindeki bölüm olan makine mühendisliğini kazanmak için pandemi döneminde çalışmalarını da sürdüren Mehmet Emre Baran, sonunda hayalindeki bölümü kazandı.

"YARIŞMALARDA OKULUMU TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazanan Mehmet Emre, "Mutluyum, istediğim bir bölümdü, çok şükür kazandık. İlerleyen zamanlarda okulun projelerine katılmayı hedefliyorum. Tüm projelere mümkünse, olabildiğince katılmayı hedefliyorum. Tabi derslerime de çok iyi çalışmayı düşünüyorum. Yarışmalarda okulun adını duyurmak ve okulumu temsil etmek istiyorum. Mezun olduktan sonraki hayalim bir üretici olmak demiştim, bu hayalimin arkasındayım ve bunu yapmak için tüm çabamı tüm gayretlerini göstereceğim" dedi.

"SIRALI DÜZ ŞANZIMANLI ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET YAPMAYI PLANLIYORUM"

Yeni yaptığı projesinde de su motoru kullanarak motosiklet yaptığını belirten Baran, "Bu projede ve scooter tekerinin bu motora çok yakışacağını düşünüyorum ve yakıştı da zaten. Yine bunu yapmak benim hep hayalimdi. Küçüklükten beri motosikletin üstündeyim ve bunu yapmak hayalimdi. Tabii ki yarış motosikleti üretmek, süper sport motosikletler ile ilgilenmek beni çok heyecanlandırır. Geleceğimiz teknolojisi elektrikliye de artık çok önem gösteriyor. Sıralı düz şanzımanlı bir şekilde elektrikli motosiklet yapmayı planlıyorum. İnşallah ilerideki projelerinde bu da var. Bu tür projeleri yapmak isteyenlere önerim korkmasınlar, denesinler yani yamuk oldu kötü oldu, hiç düşürmesinler. Benim ilk projelerim çok kötü ama ilerleye ilerleye böyle kendimizi geliştiriyoruz ve yanlışlarımızı düzeltiyoruz. 'Çalışan adam hata yapar çalışmayan dedikodu' diye söylemişti yan komşumuz, bu sözünü hatırlayarak projelere devam ediyoruz, durmak yok" dedi.