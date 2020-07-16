Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Granada Real Madrid maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Palace Man. United maçı ne zaman saat kaçta? Palace Man. United maçı hangi kanalda? Palace Man. United şifresiz mi?

PALACE MAN. UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Palace Man. United maçı:

16 Temmuz Perşembe 22.00'de oynanacak.

PALACE MAN. UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Palace Man. United maçı S SPort ekranlarından yayınlanacak.

PALACE MAN. UNİTED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Palace Man. United maçı ücretli platform olan S SPort ekranlarından yayınlanacak.