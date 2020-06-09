Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kimin eşi? Özlem Öztürk ne iş yapıyor?

Şarkıcı Levent Yüksel,sevgilisi Özlem Öztürk ile bugün sade bir törenle dünya evine girdi .Çiftin evlenmesinin ardından ünlü şarkıcının eşininkim olduğu merak konusu oldu. İşte Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk'ün hayatı ile ilgili detaylar...

ÖZLEM ÖZTÜRK KİMDİR?

Levent Yüksel'in hayranı olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Özlem Öztürk spor eğitmenliği yapmaktadır.

Levent Yüksel ve Özlem Öztürk