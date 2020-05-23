Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur ile ilgili asılsız bir iddia sosyal medyada dolaşmaya başladı.

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyenin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Özkan Uğur bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"MAALESEF BENİ GENE ÖLDÜRDÜLER"

Usta müzisyen fotoğraf paylaşarak yaptığı açıklamada Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah'a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler." dedi.

Özkan Uğur geçtiğimiz günlerde Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek sevenlerine seslenmişti.