Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında? Özgür Özel mesleği nedir? Özgür Özel nereli?

Özgür Özder, 24., 25., 26. ve 27. dönem Manisa milletvekili, 24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir. Özgür Özdel evli mi? Özgür Özdel nereli?

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

1974 yılında Manisa'da doğdu.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi'nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası'nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi'nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı.

Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yapmıştır.

ÖZGÜR ÖZEL EĞİTİMLERİ NELERDİR?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da Talat ve Şükran çiftinin çocuğu olarak doğdu ve ilköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinde başladı, son yılında Manisa Lisesine geçip oradan mezun oldu. Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde tamamlamasının ardından 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

ÖZGÜR ÖZEL ECZACILIK KARİYERİ

Üniversiteden mezun oluşunun ardından Özel, 2011 yılına yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. 2007 yılından sonra Türk Eczacıları Birliğinde (TEB) yönetim kurulu üyeliği sayman ve iki dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Ayrıca eczacılık kariyeri boyunca 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği görevini üstlendi. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulundu.