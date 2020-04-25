Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor

İnsan vücuduna çok sayıda faydası bulunduğu bilinen arı sütünün sağımına başlandı. Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin lira olarak belirlenirken; sağım dönemi çiçeklerin açtığı nisan ayında başlayıp ağustosa kadar devam ediyor. Bursa'da arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya da bu yılın ilk hasadını yaptı. Kovanlardan gram gram sağılan arı sütüne bu yıl koronavirüs sebebiyle büyük talep olduğunu ifade eden üreticiler, kilosu pahalı olmasına rağmen stoklarını tüketmiş durumda.

İÇERİĞİNDE ÇOK SAYIDA YARARLI MADDE YER ALIYOR

Arı sütü çok zengin bir madde olup, muhtevasında protein, karbonhidrat, yağların yanı sıra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, fenolik maddeler, aminoasitler, yağ asitleri, organik asitler bulunuyor.

''HASAT BEREKETLİ BAŞLADI''

Bu yılın ilk arı sütü üretimine başladıklarını ifade eden Metin Kaya, "Sabah 7'de iş başı yapıyoruz. Kovanları hazırlıyoruz. Kovanlardan arı sütü dolu çıtaları alıyoruz. Daha sonra bunları tek tek gözlerden çıkartıp hasat ediyoruz. Bu yıl hasat bereketli başladı" dedi.

KİLOSU 7 BİN TL'DEN SATILIYOR

Arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Mehmet Durgut, "Bu yılın hasadına başladık. 200 kovan arımız var. 8 kişilik ekibimizle çalışıyoruz. Günlük 80 kovandan arı sütü alıyoruz. Hedefimiz bunu 100 kovana çıkartmak. Bu yıl 80 kilo üretim yapmayı hedefliyoruz. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Arı sütü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenileyici özelliği var. Özellikle çocukların beyin gelişiminde ve zayıf kalan çocukların gelişiminde çok faydalı bir gıda. İşçi arılar bunu ana arıyı beslemek için yapıyor. Normal arı 42 gün yaşarken, arı sütüyle beslenen ana arı 7 yıl yaşıyor. Çok kuvvetli bir ürün. Arı sütünü gram gram sağıp kilosunu 7 bin liraya satıyoruz. Nisanda başlayan hasat ağustos ayına kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.