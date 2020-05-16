Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi

İstanbul Arnavutköy'deki bir gölette mandaların suda geçirdiği keyifli anlar, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı. Suyu ve çamuru çok seven mandaların adeta oyun oynadığı anlardaki mutlulukları kameralara da yansıdı.

MANDALAR SUYUN KEYFİNİ ÇIKARDI

İstanbul Arnavutköy'de bir gölette mandaların suya girip serinlediği anlar, belgesel görüntülerini aratmadı. Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri Arnavutköy'de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.

O ANLAR, AFRİKA'YI ANIMSATTI

İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların görüntüsü Afrika'yı aratmadı. Mandaların suyun üzerinde mutlu oldukları gözlemlenirken görünen manzara ise 'Afrika Savanası'nı hatırlattı. Görüntülerde manda sürüsünün adeta suyun üzerine süzüldüğü görülüyor.

Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi: