Ozan Güven ortaya çıktı! Üç kelimelik açıklama

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı haberleri sonrası terk ettiği Levent'teki evine motoruyla geldi. 45 yaşındaki oyuncu, darp iddialarıyla ilgili, "Konu yargı sürecinde" demekle yetindi.

Reklam filmi ve rol aldığı dizinin kadrosunda çıkarıldığı iddiaları sorulan oyuncu, "Çok teşekkür ederim, kolay gelsin" dedikten sonra evine giriş yaptı.

İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDIK

Ozan Güven'in başrolde yer aldığı 'Babil' dizisi ile ilgili olarak Ay Yapım, şu açıklaması yapmıştı:

"Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Gu¨ven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."