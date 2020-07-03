Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını belirterek 18 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Bulutsuz'un ifade sonrası aldığı darp raporunun detayları ise herkesi şaşkına çevirdi.

ONLARCA MORLUK VE ÇÜRÜK TESPİT EDİLDİ

Sözcü'nün ulaştığı raporda 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0,3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz'un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı.

SOL GÖZÜNDE CAM OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

Raporda Deniz Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra rapor düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.