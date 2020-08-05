2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı

Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp, geçtiğimiz mayıs ayında bir süredir aşk yaşadığı Esengül Yılmaz ile nikah masasına oturdu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle düğün yapamayan çift, kuralların esnetilmesiyle düğün yaptı.

"PANDEMİDE DÜĞÜN YAPMAK GARİP BİR OLAY"

Az sayıda davetlinin bir araya geldiği tören eğlenceli anlara sahne oldu. Mutlu çift bu özel günlerinden fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Düğün yapılacak mekana gitmeden önce Instagram hesaplarından video yayınlayan çiftten Esengül Yılmaz,"Pandemide düğün biraz bizim için garip bir olay ama el mahkum yapacak hiçbir şey yok. Nikahımızda bizi hiç yalnız bırakmamıştınız o yüzden şimdiden yanımızda olduğunu için teşekkür ederiz" dedi. Yılmaz, düğünlerinden en eğlenceli anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.