Oyuncu Pedro Alonso, sokak ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu

Dünyaca ünlü dizi La Case de Papel'de Berlin karakteriyle hafızalara kazınan Pedro Alonso, Madri sokaklarında sevgilisi Tatiana Djordjevic ile yürürken aşka geldi.

ÖPMEYE DOYAMADI

İspanya'nın Madrid sokaklarında el ele yürüyen çift, bir ara virüsten korunmak için taktıkları maskelerini çenelerine indiren çift, romantik anlar yaşadı. Dizide Andres Berlin Fonollosa karakterine hayat veren 49 yaşındaki oyuncu, etrafındaki insanlara aldırmadan sevgilisine sarılıp öpmeye devam etti.

Pedro Alonso, bir ödül töreninde Türkçe konuşarak "Merhaba İstanbul seni seviyorum" diyerek bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetti. Oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda yazar olan Alonso'nun sevgilisi de bir hipnoterapist. Tatiana Djordjevic'in daha önceki ilişkisi Uriel'den 1998 doğumlu bir kızı bulunuyor.