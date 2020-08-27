Oyuncu Gaye Gürsel, Jeff Treves ile evlendi!

Bu özel anı sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çiftin, 20 yıldır sevgili olduğu öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını "Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff" notuyla paylaştı. Çiftin arkadaşları ise nikahtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: "Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun."