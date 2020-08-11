Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den boşanma kararı aldı.

TEK CELSEDE BOŞANACAKLAR

2016 yılında evlenen Damla Ersubaşı, 2017 yılında ilk kızı Zehra'yı kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem 'ihanet' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu. Eşiyle ortak paylaşım yapan Ersubaşı'nın açıklamasında "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" denildi. Ersubaşı, boşanma dilekçesini paylaştığı gönderisini yorumlara kapattı.

İHANETİ AFFETMİŞTİ

Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu eşiyle olduğu fotoğrafları da Instagram hesabından sildi. Mustafa Can Keser, Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.