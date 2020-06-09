Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki başarısıyla bir anda yıldızı parlayan Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda yurt dışında evlilik teklifi ettiği Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR

TV 100'de yer alan habere göre: Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulan ikili, özel hayatları için önemli bir adım attı. Ölmez, Belçika'da evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi. Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.

Öte yandan ilişkilerini çok göz önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından nişan törenlerine ait herhangi bir paylaşım yapmadı.