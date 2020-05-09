Oyuncu Burak Deniz, motosiklet sürücüsüne çarptı

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi başarılı dizilerde başrol oynayan başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz kaza yaptı.

BURAK'IN EHLİYETİNE EL KONULDU

Gu¨venlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yas¸anmadı. Emniyet gu¨c¸lerinin yaptıgˆı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldugˆu bilgisine ulas¸ıldı. Deniz, sagˆlık durumunun iyi oldugˆunu so¨yledi.