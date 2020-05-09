Oyuncu Burak Deniz, motosiklet sürücüsüne çarptı
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, aracıyla seyir halindeyken önündeki motorsiklet sürücüsüne çarptı. Can kaybının olmadığı kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
09.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:38
Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi başarılı dizilerde başrol oynayan başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz kaza yaptı.
BURAK'IN EHLİYETİNE EL KONULDU
Gu¨venlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yas¸anmadı. Emniyet gu¨c¸lerinin yaptıgˆı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldugˆu bilgisine ulas¸ıldı. Deniz, sagˆlık durumunun iyi oldugˆunu so¨yledi.