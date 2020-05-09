Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu

Seyir halindeki motosiklete çarpan Burak Deniz, olayın ardından polis ekiplerinin uyarılarına rağmen olay yerinden kaçtı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Daha sonra geri gelen Burak Deniz'e alkol testi yapıldı. 2. Sayfa'nın haberine göre; alkollü çıktığı için karakola götürülen Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991'te İzmit'te doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2015), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı.

Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer aldı.