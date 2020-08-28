Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, geçtiğimiz gün sevgilisi Fasih Saylan ile hastaneden çıkarken görüntülendi. Sevgilisiyle sarmaş dolaş olan Akalay, "Keyfimiz yerinde" diyerek basın mensuplarının yanından uzaklaştı.
28.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:47
Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, önceki gün yeni sevgilisi Fasih Saylan ile bir özel hastaneden çıkarken kameralara yakalandı.
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER
Küçük bir rahatsızlığı olduğu için hastaneye geldiğini söyleyen Akalay'ın sevgilisiyle sarmaş dolaş olduğu anlar dikkat çekti. Babil dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını belirten oyuncu "Çalışmaya başladık keyfimiz yerinde" dedi.
KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ
Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven'in diziden ayrılıp yerine Onur Saylak'ın gelmesi hakkında kaçamak cevaplar veren Akalay "Evet Onur çok sevdiğim biri" demekle yetindi.