Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 510 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı 10 milyon 600 bini aştı. Altı ay önce Çin'in Wuhan kentinde başlayan pandemi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün artarken küresel çapta aşı geliştirmek için 135 ayrı çalışma yürütülüyor. Potansiyel aşılardan 8'i Çin'de olmak üzere 12 tanesi insanlar üzerinde deneniyor.

AŞI BAŞARILI OLDU

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti.

"AŞIYA GÜVENMEYİN, EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN"

İlk sonuçları umut vaat eden ve şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunan Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri potansiyel aşıya ilşşkin bir açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre, aşı çalışmalarının başında bulunan ve daha önce aşının eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Profesör Sarah Gilbert, "Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun" diyerek, insanların salgından korunmak için sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini devam ettirmesini istedi.

400 MİLYON DOZ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı AZD1222 adlı aşının dağıtımı AstraZeneca tarafından yapılacak. İngiltere merkezli firma, geçen ay 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda'ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikli olarak üretici İngiltere'de, 400 milyon dozunun ise ABD'de dağıtımı iki ay önce kararlaştırılmıştı.