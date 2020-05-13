Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Eyüp Bulut hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. Mahsun Çapanoğlu, yönetimdeki otomobil, motosikleti ile seyir halindeki Eyüp Bulut'a çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler, polis ve 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, motosiklet sürücüsü Eyüp Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Çapanoğlu ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.