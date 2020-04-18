Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Serkan Baştan'a önce otomobil sonra da arkadan gelen minübüs çarptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan genç çocuğun, yasaktan muaf tutulan fırın çalışanı olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan acı olaya ait görüntüler ise bir kameraya yansıdı.

KARA YOLUNA DÜŞEN GENCE BİR DE MİNÜBÜS ÇARPTI

Dün saat 23.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde ekmek fırınında çalışan Serkan Baştan'a, yolun karşısına geçmek isterken yan yolda Coşkun Y. yönetimindeki 55 LK 983 plakalı otomobil çarptı. Kara yoluna düşen Baştan'ın üzerinden Ömer Ö. yönetimindeki 55 BBS 73 plakalı minibüs geçti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Serkan Baştan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baştan'ın cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis 2 sürücüyü gözaltına aldı.