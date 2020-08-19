Otobüste maske takmayan kadın kendisini Doktorum takma dedi diye savundu

Kandıra'dan İzmit'e gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste ilginç anlar yaşandı. Otobüsteki bir kadın yolcu, maskesini takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı. Yolculardan büyük tepki alan kadın, kendisini "Benim canım tartışmak istemiyor, benim doktorum takma dedi" sözleriyle savundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

"BEN SAĞLIKTAN ANLAYAN BİR İNSANIM"

Yolcuların dakikalar boyunca uyardığı kadın, çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Ben sağlıktan anlayan bir insanım. Binmeyin o zaman, gelmeyin. Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Tam buramda duruyor. Ben zaten ölmek istemiyorum. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi. Diğer yolcuların yoğun tepkilerine dayanamayan kadın maskesini yüzüne taktı.