Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen seyahat firmalarının yapacağı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu kapsamda geçici düzenlemeyle başlattığı tavan fiyat uygulamasını, genelgeyle daha kapsamlı hale getiriyor. Öte yandan salgın sürecinde vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarında uygulanan fahiş bilet fiyatlarından şikayetçiydi.

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Bu doğrultuda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğu öğrenilen düzenlemeyle birlikte şehirler arası otobüs yolculuğu için baz fiyat uygulaması getiriliyor.

BAZ BİR FİYAT ELDE EDİLECEK

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, hem firmaların ekonomik açıdan zorluk yaşamaması, hem de vatandaşın fahiş fiyatlarla yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyle en uzak iki şehir arası bir fiyat belirlenecek. Buna göre örneğin İstanbul-Van arası 200 ile 250 TL arasında değişen bilet fiyatı yüzde 100 oranında artırılarak, kilometreye bölünecek ve bir baz fiyat belirlenecek.