Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi

Seyhan Yeşilyurt Mahallesi 70083 sokakta çalışırken sokakta bulunan bir apartmanda oturan özel çocuk Selçuk, çöp kamyonu ve temizlik işçilerini her gördüğünde büyük heyecan yaşıyor ve onlara koşuyor. Ekipler de özel çocuk Selçuk'a yakın ilgi gösterip, kısa süreliğine de olsa onunla oyun oynayıp kamyonla dolaştırıyor.

ÇOCUĞA EĞLENCE, İŞÇİLERE MORAL

Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri geçtiğimiz gün yine aynı sokağa geldiklerinde Selçuk'a sürpriz yaptı. Oyuncak çöp kamyonu hediye eden işçiler Selçuk'u dezenfekte ettikleri çöp kamyonunun arkasındaki kumanda bölümünün başına çıkardı.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen buluşmada Selçuk kısa süre çöp kamyonuyla gezdirildi. Annesi, çocuğunun eğlence ve mutluluğunu gözleri dolarak takip ederken işçiler de kısa molada hem moral buldu hem de enerji topladı. Otizmli çocuğun özel eğitimi dışında sürekli evde kaldığını belirten anne, belediye temizlik ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Temizlik ekibi de hem işlerini yapmanın hem de gönül yapmanın mutluluğuyla görevlerine devam etti.