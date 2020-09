Otilia Bruma kimdir? Otilia Bruma kaç yaşında, nereli? Otilia Bruma boy, kilo

Otilia kimdir? All The Stars şarkısı ile adını duyuran Bruma, 2013 yılında French Kiss, Russian Dream gibi şarkıları ile popüler hale geldi. Otilia Bruma'nın Bilionera şarkısı ise en çok beğenilenler arasında yerini aldı. İşte, Otilia Bruma hayatı hakkında detaylar...

OTİLİA BRUMA KİMDİR?

Magazin dünyasında bilinen adıyla Otilia, 13 Haziran 1992 yılında Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan başarılı sanatçının müziğe ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetti. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim aldı. Yerel televizyonlarda çalıştıktan sonra 17 yaşında şarkılarını seslendirmeye başladı.

İlk sahne adı Biju olan şarkıcı, Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu ortaya çıkınca 2013 yılında Otilia olarak değiştirdi. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme geldi. Ardından 2013 Haziran ayında French Kiss adlı şarkısı yayınlandı. Sonrasında da 2013 Kasım ayında Russian Dream ile On Fire şarkıları yayınlandı. Daha sonra JHaps Records ile çalışmaya başladı. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, 20 Şubat 2014'te yayınlandı.

Otilia Bruma, 2015 yılında Serdar Ortaç'ın Balım şarkısına düet yapmıştır. 2017 yılında ise sıkça Sinan Akçıl ile sevgili olduğu yönünde haberlerle gündeme gelmişti. Bruma 1.74 boyunda ve 57 kilodur.