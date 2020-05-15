Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerde bir çok faaliyetin durmasına sebep olan koronavirüs, turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Mayıs ayı sonu itibariyle otellerin açılması hedeflenirken, tedbirler ise en üst seviyede olacak. Alınacak tedbirlerin başında ise termal kameralar geliyor. Otellerin girişlerine zorunlu hale gelen termal kamera sektöründe de yoğunluktan dolayı hareketlilik yaşanıyor. Otellerin açılmadan, termal kameraların takılmasının zorunlu olması, güvenlik sektöründe çalışan firmaları da harekete geçirdi. Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman süreç hakkında önemli bilgiler verdi. Koronavirüs sürecinde, virüsü kapan kişinin en kısa sürede tespit edilmesinde büyük rol oynayan termal kameralar, vücut ısısını kısa sürede tespit ediyor.

SİSTEM ANINDA UYARI VERECEK

Turizm sezonunun açılmasında da termal kameraların önemli bir rol oynayacağını ifade eden Aman, "Önümüzdeki günlerde, kademeli olarak turizm sektörünün açılması planlanıyor. Fakat açılacak otellere, tesislere, termal kamera zorunluluğu getirildi. Otele giren tüm müşterilerin ateşleri, bu şekilde kısa sürede, temassız olarak ölçülecek. Eğer kişinin ateşi yüksek ise, kamera ve bağlı olduğu sistem anında uyarı verecek" dedi.

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Birçok otel, turizm işletmesinden sipariş aldıklarını ileten Aman, özellikle Kıbrıs, Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, Mersin şehirlerinden yoğun talepler olduğunu söyledi. Farklı tiplerinin olduğunu anlatan Aman, "Elde tutulup insanlara temas etmeden kullanılan modelleri var. 1-3 metre arasında tripot koyarak kullanılan modelleri var ve 5-7 metrelik mesafelere koyup kullanılan modelleri var. 1-3 metre olanlar çok tercih ediliyor. Fiyatları ortalama 4 bin ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Çok yoğun bir şekilde sipariş var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.