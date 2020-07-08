Öteberi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla öteberi mi, öte beri mi? Öteberi ne demek?

Öteberi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, öteberi TDK'ya göre nasıl yazılır? Öte beri nasıl yazılır? Öte beri mi, öte beri mi? TDK'ya göre öteberi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ÖTEBERİ NASIL YAZILIR?

Öte beri: Yanlış

Öteberi: Doğru

ÖTEBERİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Öteberi: isim

Önemsiz, ufak tefek şeyler:

"Sonra getirdikleri çuvalı açtılar, peksimetleri, tütünü ve öteberiyi çıkartıp raflara koydular." - Halikarnas Balıkçısı