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Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü

Osmaniye'de 17 yaşındaki lise 11. sınıf öğrencisi S.A, tartıştığı 66 yaşındaki babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

02.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:07

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

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Olay dün öğleden sonra ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise 11. sınıf öğrencisi S.A, evde bilinmeyen bir nedenle 66 yaşındaki babası E.A ile tartıştı.

AV TÜFEĞİYLE ARKADAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, babası E.A'yı av tüfeğiyle arkadan vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden babanın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Babasını vurarak öldüren S.A ise gözaltına alındı.