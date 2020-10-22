İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bir ilkokul öğrencisinde koronavirüs tespit edildi, 13 öğrenci karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Dadaloğlu İlkokulunda bulunan bir öğrencinin önce annesinde koronavirüs tespit edilince çocuğuna yapılan testi de pozitif çıktı.

TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALINDILAR

Korona testi pozitif çıkan öğrencinin 13 sınıf arkadaşı filyasyon çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğrencilere de Korona virüs testi yapılacağı öğrenildi.