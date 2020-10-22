İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı
22.10.2020 20:44 | Güncelleme: 22.10.2020 22:18
Osmaniye'de Kadirli Dadaloğlu İlkokulu'nda bulunan bir öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, 13 sınıf arkadaşı filyasyon ekiplerinin çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bir ilkokul öğrencisinde koronavirüs tespit edildi, 13 öğrenci karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Dadaloğlu İlkokulunda bulunan bir öğrencinin önce annesinde koronavirüs tespit edilince çocuğuna yapılan testi de pozitif çıktı.
TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALINDILAR
Korona testi pozitif çıkan öğrencinin 13 sınıf arkadaşı filyasyon çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğrencilere de Korona virüs testi yapılacağı öğrenildi.