Orman Bölge Müdürlüğünde İşletme Müdürleri Toplantısı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürleri Toplantısı, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Muratdağı Orman İşletme Şefliği Tesislerinde gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları Yaşar Yaman Sağlam ve Hakan Orhan, Şube ve İşletme Müdürlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda 2020 yılı programlarında belirtilen faaliyetlerin aylık değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan faaliyetlerde imkanların en etkin şekilde kullanılmasının önemine değinen Bölge Müdürü Hasan Keskin, Genel Müdürlüğün verdiği programların tam olarak gerçekleşmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini, çalışmaların zamanında yürütülmesinde gereken hassasiyetin gösterilmesini ve günlük olarak yapılan çalışmaların kontrol edilmesini istedi.

Toplantıda Şube ve İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan sunumlarda 2020 yılı program ve gerçekleşmeleri ile ilgili bilgiler verildi. İşletme Müdürlükleri, silvikültür faaliyetleri, odun dışı ürünler, yangınla mücadele, işletme ve pazarlama konularında yaptıkları çalışmaları aktardılar ve şube müdürleri ile görüş alışverişinde bulundular. Sunumların ardından sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının sonunda yapılacak iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esaslarla ilgili talimatlar veren Hasan Keskin, başta Bölge Müdür Yardımcıları olmak üzere tüm İşletme Müdürleri ve İşletme Şeflerine de çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA