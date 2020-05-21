Orkide bakımı asıl yapılır?

ORKİDE SEÇİMİ

Sağlıklı orkide seçimi için birtakım hususlara dikkat edilmelidir.

·Orkide alırken tomurcukları bol olan orkideler alınmalıdır.

·Yapraklarında lekeler olan orkideler fazla güneşe maruz kalmış ya da yanlış büyütülmüştür. Bu yüzden yaprakları lekeli olan orkideler almamalısınız.

·Orkide şeffaf saksıda bulunuyorsa köklerine bakmalısınız.Kökler kahverengi ise sağlıklıdır. Ancak kökler kahverengi değil siyahsa orkide sağlıksızdır.

ORKİDE BAKIMI NASIL YAPILIR?

·Orkide bakımında öncelikle orkidenin yetiştiği ortamın sağlıklı şekilde düzenlenmesi gerekir. Orkide direk güneş ışığına maruz kalmamalı. Bulunduğu ortam aydınlık olmalıdır.

·Orkideler evin güney ve batı cephesinde bulunuyorsa perde ile koruma sağlanması halinde daha sağlıklı şekilde büyüyecektir. Orkidelerin mekan içinde doğu cephede bulunması daha sağlıklıdır.

·Orkideleri kontrol ederken sadece çiçeklerine değil yaprakları da kontrol edilmelidir. Orkidenin sağlıklı olduğu açık yeşil renkli yapraklarından anlaşılır. Eğer renk açık değil de koyu renkse bu durumda çiçeğin yerini değiştirmeniz gerekmektedir.

·Orkidenin bulunduğu ortamın ortalama 23 derece olması gerekir. Gece ise 18 derece idealdir. Orkideyi ani sıcaklık değişimlerinden korumak gerekir. Orkide tomurcuklanma döneminde normal dönemden biraz daha fazla sıcaklık isteyebilir.

ORKİDENİN BUDANMASI

Orkideler ortalama 6 ayda bir çiçek açarlar. Genellikle sonbahar ve ilkbaharda çiçek açan orkidelerin budanması bu mevsimlerin dışında kalan zamanlarda yapılmalıdır. Orkidenin sapları kurumaya ve sararmaya başladığı zaman budama zamanı geldi demektir. Makas dala zarar vereceği için daha keskin bir maket bıçağı doğru olacaktır. Orkide dalının dibinden itibaren üç boğum sayın ve üçüncü boğumun birkaç santimetre yukarısından budama işlemini yapın.Eğer sararma düzensizse sararmanın olduğu bölüme yakın yerden kesme işlemi yapılır.

ORKİDE NASIL SULANIR?

Orkide sulaması ortalama 4-7 gün aralıklarıyla yapılır. Bu periyotlara kendiniz karar verebilirsiniz. Odanın ışık alma durumuve fiziki koşulları bu süreyi belirleyecek ana etkenlerdendir. Nem seven bir bitki olan orkidenin toprağı yüzde 55-75 oranda nemli olmalıdır. Nem oranını tutturmak için sprey ile sulamak tavsiye edilir.