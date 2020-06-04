OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı

Akaryakıt şirketi OPET, iflasının istendiği yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

04.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:44

OPET Petrolcülük AŞ tarafından, bazı haber siteleri ve yayın organlarında yer alan "OPET'in iflası istendi" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu haberin aslında iflas talepli bir alacak davası olduğu belirtilen açıklamada, şirketin ödemediği herhangi borç ve iflasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

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OPET'in Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bazı haber siteleri ve yayın organlarında 'Koç Grubu Şirketlerinden OPET'in iflası istendi' yönünde bir haber yer almaktadır. Söz konusu haber, şirketimiz eski bayilerinden İzbel Petrol Taşımacılık Ltd. Şti.'nin, şirketimiz aleyhinde açmış olduğu iflas talepli alacak davasının, Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince açıldığına dair ilanından yola çıkılarak hazırlanmıştır.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Halihazırda yargılama süreci devam etmekte olup, ilgili şirketin şirketimiz nezdinde herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ödenmemiş herhangi bir borç, şirketimizin iflasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Şirketimizce de konu yargıya intikal ettirilmiş olup, anılan şirket ve yetkilileri aleyhine hukuki ve cezai başvurularımız ve davalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız."