OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün günlük ham petrol üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre 1 milyon 800 bin varil artarak 30 milyon 410 bin varile yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 180 bin varil azalarak yaklaşık 99 milyon 460 bin varile indi. Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 1 milyon 980 bin varil azalışla 69 milyon 50 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre 1 milyon 800 bin varil artışla 30 milyon 410 bin varile yükseldi.
ÜRETİMİ EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE SUUDİ ARABİSTAN
OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti. Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olarak belirlendi. Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 553 bin varil artışla 11 milyon 550 bin varile yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük ham petrol üretimi 332 bin varil artışla 3 milyon 839 bin varile, Kuveyt'de ise 259 bin varil artışla 3 milyon 132 bin varile çıktı.