Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan nereli, kaç yaşında ve neden öldü?

Onur Can Özcan hayatı araştırılıyor. "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkıların sahibi Onur Can Özcan, içinde bulunduğu teknenin Şile'de kaybolması ile hayata veda etti. Ardından son şarkısı 'Dip' dinlenme rekoru kırdı.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

6 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özcan, besteci, solist ve söz yazarı olarak tanınıyor. YouTube'de yayınladığı amatör videolar ile kısa sürede popüler hale gelen genç şarkıcı "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından sevildi.

Onurcan Özcan, pek çok ünlü isime beste ve söz yazarlığı yapmıştır. Birlikte çalıştığı Ferhat Göçer ve Merve Özbey, sanatçının şarkılarını da seslendirmiştir.

Başarılı genç isim, 3 Haziran 2018 yılında Şile'de arkadaşlarıyla kiralardıkları teknenin alabora olması sonucunda kayboldu. Arama çalışmalarının ardından genç yeteneğin cansız bedenine ulaşıldı. 5 Haziran 2018 tarihinde ise defin işlemi gerçekleşti.

Özcan'ın vefatından kısa bir süre sonra kaydettiği son şarkısı 'Dip' YouTube kanalından yayınlandı. Şarkı kısa sürede 3.766.710 kişi tarafından dinlendi.