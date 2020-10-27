OnePlus Nord N10 5G özellikleri neler? OnePlus Nord N10 5G fiyatı ne kadar olacak?

Temmuz ayında duyurulan OnePlus Nord ailesinden OnePlus Nord N10 5G tanıtıldı. Peki, telefonun tasarımı nasıl, teknik özelliklerinde neler var?

OnePlus Nord modeli ilk defa 2020'nin Temmuz ayında gerçekleşen lansmanda duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde serinin yeni modeli olan N10 5G tanıtıldı. Tasarımında OnePlus Nord gibi delikli ekrana rastlamaktayız.

OnePlus N10 5G'nin ön kamerası sol üst köşedeki delikte yer alıyor.

Orta segmentte bulunan model Qualcomm Snapdragon 690'dan güç alıyor. Cihaz da 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Ek olarak 512 GB'a kadar microSD kart desteği de kullanıcılara sunulmuş. 6,49 inç Full HD+ özelliklerine sahip ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

ONEPLUS NORD N10 5G ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 690

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,49 inç Full HD+ 90Hz LCD

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.300 mAh

İşletim Sistemi: Android 10, Oxygen OS 10.5

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, NFC

ONEPLUS NORD N10 5G FİYATI NE KADAR?

OnePlus Nord N10 5G, fiyatıysa 329 euro olarak satışa sunuldu. Ülkemizde yaklaşık 3.143 TL + vergiler olarak hesaplanacaktır.

Ekran özellikleri

Ekran Boyutu

6.49 İnç

Ekran Teknolojisi

IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü

1080x2400 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı

FHD+

Piksel Yoğunluğu

406 PPI

Ekran Yenileme Hızı

90 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio)

20:9

Ekran Alanı

101.09 cm²

Ekran Özellikleri

Çizilmeye Dirençli Cam

Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım

Eğimli Ekran (2.5D)

Ekran İçinde Ön Kamera

Ekran Dayanıklılığı

Corning Gorilla Glass 3

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı

16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı

83.02 %

Batarya Özellikleri

Batarya Kapasitesi

4300 mAh

Şarj

USB Type-C

Hızlı Şarj

Var

Hızlı Şarj Gücü (Maks.)

30 W

Hızlı Şarj Özellikleri

Hızlı Şarj (30W)

Warp Charge 30T (30W)

Kablosuz Şarj

Yok

Değişir Batarya

Yok

Kamera Özellikleri

Kamera Çözünürlüğü

64 MP

Optik Görüntü Sabitleyici

Yok

Kamera Özellikleri

Portre Modu (Bokeh)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Panorama

RAW Kayıt Yapabilme

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Flaş

LED

Diyafram Açıklığı

F1.79

Video Kayıt Çözünürlüğü

2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri

30 fps

Video Kayıt Özellikleri

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri

720p @ 240fps

1080p @ 120fps

1080p @ 30fps

1080p @ 60fps

2160p @ 30fps

İkinci Arka Kamera

Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü

8 MP

İkinci Arka Kamera Diyafram

F2.25

İkinci Arka Kamera Özellikleri

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (119°)

Üçüncü Arka Kamera

Var

Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü

2 MP

Üçüncü Arka Kamera Diyafram

F2.4

Üçüncü Arka Kamera Özellikleri

Makro (Macro) Çekim

Dördüncü Arka Kamera

Var

Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü

2 MP

Dördüncü Arka Kamera Diyafram

F2.4

Dördüncü Arka Kamera Özellikleri

Derinlik Algısı (Bokeh)

Ön Kamera Çözünürlüğü

16 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü

1080p

Ön Kamera FPS Değeri

60 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı

F2.05

Ön Kamera Özellikleri

Portre Modu

HDR

Sanal Flaş