Ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ön lisans mı, önlisans mı? Ön lisans ne demek?

Ön lisans kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, ön lisans TDK'ya göre nasıl yazılır? Ön lisans nasıl yazılır? Önlisans mı, önlisans mı? TDK'ya göre ön lisans kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ÖN LİSANS NASIL YAZILIR?

Önlisans: Yanlış

Ön lisans: Doğru

TDK'YA GÖRE ÖN LİSANS NE DEMEK?

Ön lisans: Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı.