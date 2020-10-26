Ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ön lisans mı, önlisans mı? Ön lisans ne demek?
26.10.2020 11:32 | Güncelleme: 26.10.2020 11:36
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ön lisans ". Peki, ön lisans nasıl yazılır? TDK'ya göre önlisans mı, önlisans mı yazılır?
Ön lisans kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, ön lisans TDK'ya göre nasıl yazılır? Ön lisans nasıl yazılır? Önlisans mı, önlisans mı? TDK'ya göre ön lisans kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE ÖN LİSANS NASIL YAZILIR?
Önlisans: Yanlış
Ön lisans: Doğru
TDK'YA GÖRE ÖN LİSANS NE DEMEK?
Ön lisans: Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı.