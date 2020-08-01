Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla çekiçle saldırılan ve linç edilen Müslüman genç, hastanelik oldu. Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik yaşanan bu olaya sosyal medya hesabından destek verdi.

Hayvanseverliğiyle bilinen ve hayvanların etleri için ya da din adına da olsa öldürülmesine karşı olan Gedik, bu olayın ardından kişisel twitter hesabından "Hindistan'ı seviyorum" paylaşımında bulundu.