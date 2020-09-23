Ömer Lütfi Mete kimdir? Ömer Lütfi Mete şiirleri, sözleri
Yaşamı boyunca pek çok eser veren Ömer Lütfi Mete'nin verdiği eserlerin pek çoğu Türk halkı tarafından büyük ilgi görmüştür. Ömer Lütfi Mete kimdir? Ömer Lütfi Mete şiirleri, sözleri
Şair, yazar, gazeteci ve senarist olan Ömer Lütfi Mete, yaşamı boyunca pek çok eser vermiştir. Ömer Lütfi Mete kimdir? Ömer Lütfi Mete şiirleri, sözleri
ÖMER LÜTFİ METE KİMDİR?
Rizenin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- fıçıtaşı mahallesinde doğdu. Rize Lisesi'ni bitirdi ve 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. 1971 yılında önce matbaa çıraklığıyla başlayarak gazeteciliğe geçti. 1972'de İktisat Fakültesi'nden ayrılıp Atatürk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Kısa bir süre mezun olduğu lisede ve Rize Meslek Yüksek Okulu'nda Edebiyat öğretmenliği yaptı. Bunun dışında gazeteci ve senaryo yazarı olarak çalıştı. Babıali'de Sabah, Bizim Anadolu, Tercüman, Türkiye, Yeni Haber, Orta Doğu, Yeni Şafak, Ayyıldız, Yeni Binyıl, Sabah gazetelerinde editör, yönetici ve yazar olarak çalıştı. Türk Edebiyatı, Boğaziçi ve Çağrışım dergilerinde makale, mizahi öykü ve şiirleri yayınlandı.
18 Kasım 2009 tarihinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle 59 yaşında öldü.
ÖMER LÜTFİ METE ESERLERİ
Allahsız Müslümanlık
Milliyetsiz Milliyetçilik (röportaj)
Gülce (şiir)
28 Şubat'tan Şemdinliye Derin Çeteler
Derin Devlet (röportaj)
Dünyayı Kimler Yönetiyor (röportaj)
Derin Millet Manifestosu (köşe yazılarından seçmeler)
Çığlığın Ardı Çığlık
Yerden Göğe Kadar
Asker ile Cemre, Çizme (roman)
Hacı yağı ile Parfüm Arasında (deneme)
Balonya Tünel (kara mizah)
İtfaiye Yanıyor (kara mizah)
Erdoğan operasyonu (Mahir Kaynak'la Ortak Eseri)
Sinema Filmi Senaryoları
Çizme
Gülün Bittiği Yer
Bizim Yunus
Kurtlar Vadisi Irak
The İmam
Tv Filmi Senaryoları
Köstekli Saat
Ayrı Dünyalar
Veysel Karani
Ahmet Bedevi
TV Dizi Senaryoları
Bizim Ev
Evlere Şenlik
Ortaklar
Deliyürek
Avcı
Hayat Bağları
Aga
Kurtlar Vadisi
Kurtlar Vadisi Pusu
Eşref Saati
Ekmek Teknesi
Çanakkale Destanı (Belgesel Drama)
Uğur Işılak Dönen Alçak Olsun (Klip)
ÖMER LÜTFİ METE ŞİİRLERİ
Gülce
Kaylule Suları
Gülüm
Yiğidi Gül Ağlatır
Veda Sahneleri
Şehidin Destanı
ÖMER LÜTFİ METE SÖZLERİ NELERDİR?
Muhabbet ille de lafla mı olur? Dostun bir gülümsemesi bile adam olana muhabbet için yeter. Hatta kızması bile muhabbet yerine geçer. - Aşıklar Ölmez, Ömer Lütfi Mete
Haramzade iş başına gelende, Eşkıya padişah, hırsız kraldır - Gülce, Ömer Lütfi Mete
Eğer dinimizi yeterince zeki yaşamak gibi bir uğraş içinde değilsek onun 'mükemmel' oluşu, tek başına bizi tatmin etmeye yetmeyecektir. - Allah'sız Müslümanlık, Ömer Lütfi Mete
Demek ki dönmek iki türlüdür Yusuf'um, Bir adam var dönüyor, o kahpedir. Bir adam var dönüyor ama o bilgedir. Arada fark var. - Aşıklar Ölmez, Ömer Lütfi Mete