Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs salgınından tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi'nde vefat etmişti. Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından sosyal medyada eşi ve çocukları hakkında da "Vefat ettiler" şeklinde bilgiler yayılmıştı.

MURAT KEKİLLİ SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ömer Döngeloğlu'nun ailesi ile ilgili sevindiren haberi verdi. Söz konusu iddiaları yalanlayan Murat Kekilli, Ömer Döngeloğlu'nun eşi çocuklarının koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Murat Kekilli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Merhum Ömer Döngeloğlu hocamın ailesi hakkında "vefat ettiler" şeklinde asılsız bir bilgi dolaşmaktadır. Az önce yakınlarından edindigimiz bilgilere göre eşi ve çocuklarının test sonuçları negatif çıkmıştır"