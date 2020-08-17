Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a gelişinde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Yunanistan'ın Olympiakos takımından transfer edilen Norveçli sağ bek, iki ülke arasındaki uçuş yasağı nedeniyle bir türlü İstanbul'a gelemezken sorunun özel uçakla çözüldüğü ifade edildi. Sarı kırmızılı yetkililerin transferin ardından devreye girdiği ve özel uçak ayarlayıp krizi çözdüğü öğrenildi.

KORONAVİRÜS TESTİNE SOKULDU

Cumartesi akşamı İstanbul'a getirtilen Norveçli sağ bek dün ayağının tozuyla koronavirüs testine sokuldu.

21 MAÇTA OYNADI

Olympiakos'un yanı sıra kariyerinde Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City'de oynamış olan Elabdellaoui, bu sezon sahada yer aldığı 21 maçta 1 gol attı.