Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı

Yaşar'ın ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide aldığı kararların başına neler açtığını izleyici karşısına getiren Ölümü Gör filmi, başrollerinde Gökçe Özyol ve Akasya Asıltürkmen yer alıyor. İşte, Ölümü Gör filmi hakkında ayrıntılı bilgi...

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ÖLÜMÜ GÖR OYUNCULARI

Yönetmenliğini Bora Onur'un üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncuları arasında; Gökçe Özyol, Akasya Asıltürkmen, Taner Ergör, Ebru Karanfilci ve Esin Civangil gibi isimler bulunuyor.

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ KONUSU

Geçirdiği panik atak sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar,beyninde tümör olduğunu öğrenir ve sadece üç aylık ömrü kalmıştır. son günlerini de en iyi şekilde geçirmeye karar veren Yaşar, kalbini kırklarından af dilerken, bir yandan da kalbini kıranlardan intikam alma yoluna girer. Ayrıca öleceğini düşünerek de çevresindekilerden borçlar ve bankalardan da kredi alır. Bu noktada iyileştiğini öğrenen Yaşar, düşüncesizce yaptıklarından kurtulmak için insan üstü çaba sarfeder.