Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı

Adıyaman'da kardeşleri tarafından dolandırıldığını ve ölüm tehditleri aldıklarını iddia eden kadın, Adıyaman Valiliği bahçesinde canına kıymak istedi.

Kardeşleri tarafından dolandırıldığını ve kardeşlerine 800 bin TL para kaptırdığını iddia eden 80 yaşlarındaki Beyhan G., üzerinde taşıdığı 15-20 santim uzunluğundaki bıçağı kendisiyle beraber Adıyaman Valiliği bahçesine girdi. Valilik bahçesinde çıkaran kadın, bıçağı göğsüne dayayarak, kendisini öldüreceğini söyledi. Durumu fark eden valilikte görevli polisler, kadının yanına giderek ikna etmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilen kadın elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Ölüm tehditleri aldığını ve kardeşleri tarafından dolandırıldığını iddia eden kadın, polisler tarafından valilik binasına alınarak sakinleştirilemeye çalıştı.

Polis ekipleri daha sonra her ihtimale karşı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı valilik binasında sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan kadın, hastaneye götürülmesi talebini kabul etmedi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.