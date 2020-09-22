Evinde ölü bulunan genç kadın, ardında gözü yaşlı bir eş ve 4 çocuk bıraktı

Adana'nın Seyhan İlçesinde, narenciye bahçesinde çalışan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Rihab El Rihabi, karnından av tüfeği ile vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden Rihab El Rihabi, ardında eşini ve 4 çocuğunu bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'den iç savaştan kaçarak Adana'ya eşi 28 yaşındaki Şumen Udey ile birlikte gelen 25 yaşındaki Rihab El Rihabi burada narenciye bahçesinde çalışmaya başladı. Bir süre sonra yanlarına Şumen Udey'in ağabeyi Abdurrahman Udey de geldi.

TÜFEK SESİNİ DUYUP GELDİLER

Aile tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlarken, Rihab El Rihabi en küçüğü 4 aylık, en büyüğü 7 yaşında olmak üzere 4 çocuk dünyaya getirdi. Bu sabah iki kardeş tarlada çalışmaya gitti. Anne Rihabi 4 aylık bebeğini uyuttu, 3 çocuk ise bahçeye çıkıp oynamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi tüfek sesi duyup eve geldiğinde kadını kanlar içinde yerde buldu. Vatandaş hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AĞITLAR YAKILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından av tüfeği ile vurulan kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı. Bu arada olay yerine gelen kadının kocası Şumen ile ağabeyi Abdurrahman Udey gözyaşlarına boğuldu. Baba, karısını kaybetmenin üzüntüsüyle çocuklarına sarılıp ağıtlar yaktı. Çocukların da babalarıyla birlikte ağlaması herkesi duygulandırdı. Amca Udey'in yaşanan olaylardan dolayı uyanan 4 aylık bebeği kucağına alarak avutmaya çalışıp ağıt yakması duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Polis inceleme yaptıktan sonra kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kadının intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.