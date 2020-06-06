Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım

İstanbul'da kendisini takıntı haline getiren şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşegül Aktürk son yolculuğuna uğurlandı. Geride iki çocuk bırakan Aktürk'ün kızı İren'in tabutun başında, "Anne dediğin her şeyi yapacağım" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

"ANNE, DEDİĞİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

İstanbul'da platonik aşk yaşayan saldırgan tarafından bıçakla öldürülen 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'ün (36) cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi. Aktürk'ün cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesinde buluna TOKİ konutlarındaki ana ocağına getirildi. Helallik alındığı sırada 14 yaşındaki İren cenaze aracında bulunan annesinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. İren'in "Anne dediğin her şeyi yapacağım" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı. İren yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, 11 yaşındaki Eren üzgün gözlerle annesinin cenazesine baktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dua okunarak helallik alındıktan sonra kadının cenazesi Asri Mezarlığına götürüldü. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında Eren annesinin cenaze namazında saf tuttu. STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında talihsiz kadının cenazesi son yolcuğuna uğurlandı.

"GERİDE İKİ ÇOCUĞU KALDI"

Yaşanan olaya tepkisini dile getiren kadının dayısı Murat Çökdü, sabah işe gitmek için evden çıktıktan sonra köpeğine su vermek için geri döndüğünde şahsın saldırısına maruz kalarak cinayetin yaşandığını dile getirdi. "Kadın cinayetlerini televizyon duyuyorduk. Rabbim kimsenin başına göstermesin. İnsanın başına gelmediği sürece anlamıyor. Ama hakken çok kötü bir olaymış. Geride iki tane küçük yavrusu kaldı. Bu tür insanların aramızda olması büyük bir sıkıntı" dedi.