Öldüresiye kavgayı film izler gibi izlediler

ADIYAMAN - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi.

Olay, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı önünde meydana geldi. İki grup arasındaki tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı amatör kamera görüntüledi. Birbirlerine öldüresiye vuran kişilerin kavgasını gören vatandaşlar ne polisi aradı, ne de kavgayı ayırdı. Görüntülerde iki kişinin birkaç kişiyle kavga ettiği görülürken, kavgaya karışan kişilerin elbiseleri parçalandı.

Kavga eden kişilerden birisi elbiseleri yırtık ve kanlar içinde kavga yerinden kaçarak kurtulabildi. Dakikalar süren kavga sonunda taraflar olay yerinden ayrıldı.