Öldürdüğü Zeynep'in iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş

MUĞLA'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'le cezalandırılması istemiyle tamamlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, Kemaloğlu'nun 112'yi aradığı sırada Zeynep'in hala hayatta olduğu ancak ekipler apartmana geldiğinde şüphelinin polise engel olmaya çalışması nedeniyle genç kızın yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, Zeynep'in olay günü sabah saatlerinde evden kaçtığı ancak Kemaloğlu'nun genç kızı yakalayıp, eve götürdüğü de ortaya çıktı. Kemaloğlu'nun Zeynep'in vücudundaki kanları temizleyip, kıyafetlerini ise iç çamaşırı da dahil olmak üzere yenileri ile değiştirdiği de belirtildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'İKİ CANA KIYDINIZ, GÖZÜNÜZ AYDIN' PAYLAŞIMI

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, 'Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de' mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ

Ayrıca Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İDDİANAME MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Ayrıca, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'le cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, Şenpınar ile Kemaloğlu'nun sevgili oldukları, cinayet olayının meydana geldiği evde Zeynep'in oturduğu, şüpheli Kemaloğlu'nun ise sık sık bu evde Zeynep ile birlikte kaldığı kaydedildi. Şüphelinin 2016 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğu, 2020 yılında KPSS puanı ile Gaziantep'te bulunan bir okula beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı ancak koronavirüs nedeni ile başlangıç yapamadığı belirtildi. Zanlının spor salonlarında veya özel dersler vererek boks antrenörlüğü yaptığı, Zeynep'in 2019 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğu, KPSS'ye hazırlandığı kaydedildi.

'SELİM AHMET ZEYNEP'İ BİRÇOK KEZ DARBETMİŞ'

İddianamede, Zeynep ile Selim Ahmet arasında son zamanlarda sıkıntılar yaşandığı, şüphelinin Zeynep'i 2020 yılının Ocak ayında darbetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ve tedbir kararı verildiği ancak Zeynep'in şikayetten vazgeçmesi üzerine dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı, tedbirlerin de kaldırıldığı belirtildi. Şüphelinin Zeynep'i daha sonra da birkaç kez darbettiğinin ifadelere yansıdığı, ancak bu olayların adli makamlara yansımadığı kaydedildi.

'ZEYNEP, SELİM AHMET'İN TAVIRLARINDAN KORKUYORMUŞ'

Ayrıca Zeynep'in sevgilisinin tavırlarından dolayı korktuğu, yaşadığı bir şiddet olayı sonrası arkadaşına Ahmet'in kendisine 'Seni öldürmekten korkuyorum eğer sana şiddet uygulamaya kalkarsam benden uzaklaş' dediğini ama yanında da gitmesine izin vermediğini ağlayarak anlattığı belirtildi.

'PEK ÇOK YARALAMA SUÇUNA KARIŞMIŞ'

İddianamede, şüphelinin daha önce de pek çok yaralama suçuna karıştığı kaydedildi. Kemaloğlu hakkındaki bu dosyalardan 3'ü ile ilgili dava açıldığı ve ceza aldığı, bu cezalardan ikisi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği, birinin ise para cezası olduğu anlatıldı.

'ZEYNEP'İN ARAMALAR SIRASINDA HALA HAYATTA OLDUĞU SANILIYOR'

İddianamede, 24 Mayıs 2020 tarihinde şüphelinin kendi kullandığı hat üzerinden 112'yi arayarak 'Ölü var' dediği ve ambulans istediği de belirtildi. 112 ile şüpheli arasında 1 dakika içinde 3 görüşme daha yapıldığı, bu görüşmeler sırasında şüpheli konuşurken ara ara arkadan inleme şeklinde bir kadın sesinin geldiği, bu tespite göre Zeynep'in aramalar sırasında halen hayatta olduğunun sanıldığı belirtildi. 112 ekibinin 4 dakika sonra geldiği, kapının kapalı olması ve açılmaması üzerine polis çağrıldığı, içeriden bir erkek sesinin geldiği, kapının kilitlendiği, polislerin evin camından içeri girdikleri kaydedildi. Bu sırada evde bulunan Kemaloğlu'nun kendi göğsüne sapladığı bıçağı çıkararak 112 görevlisinin üzerine yürüdüğü kaydedildi.

'ZEYNEP'E MÜDAHALE GECİKMİŞ'

Kemaloğlu'nun giriş kapısına yönelip, Gelmeyin' diye görevlilere bağırıp, dış kapıyı kapatmaya çalıştığı ancak bu sırada dışarı çıkmakta olan polisin engel olması üzerine yere düşüp, 'Ben vurdum, bırakın ben de öleyim' dediği kaydedildi. Bu olaylar sırasında 112 Acil Servis'in Zeynep'e müdahalenin geciktiği ve genç kızın yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

'ZEYNEP'İN KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ'

İddianamede, Kemaloğlu'nun öldürdüğü Zeynep'in üzerindeki kan lekesi ve bıçak izi bulunan kıyafetleri ile iç çamaşırlarının olay sonrası değiştirildiği, vücudunu temizlendiği, temiz kıyafetler giydirdiği ifade edildi. Zeynep'in olay sırasında üzerinde olan kıyafetlerin ise evde bulunduğu belirtildi.

'ZEYNEP, KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ'

Olayın meydana geldiği apartmana 50 metre mesafede bulunan bir parkta kan izlerinin tespit edilmesi üzerine güvenlik kameralarının incelendiği, 24 Mayıs 2020 tarihinde saat 06.50 sıralarında 8 saniye arayla iki kişinin olayın meydana geldiği apartmandan parka doğru koştuğu, 23 saniye sonra bu iki kişinin bu defa yan yana tekrar apartmana döndükleri tespit edildiği belirtildi. Zeynep'in olay sırasında evden kaçtığının, Kemaloğlu'nun peşinden giderek yakalayıp bıçaklayarak eve geri getirdiğinin belirlendiği kaydedildi. Zeynep'in kaçmaya çalışırken sol ön dizinde büyük bir sıyrık oluştuğunun değerlendirildiği kaydedildi.