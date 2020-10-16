Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki Balasubramanyan Kumar'ın ailesine, yaşlı adamın öldüğü bilgisi verildi. Ölüm haberinin ardından cenazeyi alan aile, eve getirip derin dondurucuya koydu.

DURUMU GÖREVLİLER FARK ETTİ

Derin dondurucuda bekletilen adamın ertesi gün cenazesini almaya gelen görevliler, Kumar'ın dondurucunun içinde titrediğini fark etti. Polise haber verildikten sonra hastaneye kaldırılan Kumar'ın bugün öldüğü açıklandı.

AİLEYE ÖLÜM BELGESİ VERİLMİŞ

İddiaya göre aile, cenazeyi almaya gelen görevlilere, ellerinde Kumar'ın öldüğüne dair özel hastane doktorundan aldığı bir yazı bulunduğunu söyledi. Salem'deki devlet hastanesinin başhekimi ise, Kumar'ın akciğer rahatsızlığından dolayı öldüğünü ancak; ölümünün doğrudan dondurucuya konulmasından kaynaklanıp kaynaklamadığını bilinmediklerini belirtti.

KARDEŞİNE DAVA AÇILDI

Karısı, iki kızı ve erkek kardeşiyle yaşayan Kumar'ın uzun bir süredir nörolojik sorunları olduğu söyleniyorken, Kumar'ın kardeşine 'aceleci ya da ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye attığı' suçlamasıyla dava açıldı.

Balasubramanyan Kumar'ın derin dondurucuda 24 saate yakın bir süre nasıl hayatta kalabildiği ve özel hastane hakkında soruşturma açılıp açılmadığı ise bilinmiyor.